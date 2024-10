Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fanschal geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (06.10.2024) zwei Fanschals im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Ruhbank geraubt. Die Täten sprachen einen 15-Jährigen und dessen Vater gegen 22.25 Uhr im Heinlesbergweg an und forderten den weiß-roten Fanschal des Jungen. Dieser ließ ihn zu Boden fallen und flüchtete mit seinem Vater. Nur kurze Zeit später sprachen offenbar dieselben Täter einen 26-jährigen Mann an und forderten auch dessen Schal. Die Täter waren dunkel gekleidet, maskiert und trugen Handschuhe. Zwei von ihnen trugen einen blau-weißen Schal und eine blaue Kopfbedeckung. Alle waren 170 bis 180 Zentimeter groß und 20 bis 30 Jahre alt. In ähnlicher Manier sprachen drei Unbekannte gegen 23.10 Uhr einen 27-Jährigen in der Rubensstraße an. Die maskierten Täter forderten auch hier einen Fanschal, den der 27-Jährige jedoch gar nicht bei sich trug und beleidigten ihn. Ob die Fälle zusammenhängen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell