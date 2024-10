Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeifahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (04.10.2024) oder Samstag (05.10.2024) an der Christophstraße insgesamt sechs zivile Autos der Polizei beschädigt und einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht. Die Täter beschädigten fünf Fahrzeuge zwischen 14.30 Uhr und 06.00 Uhr in dem sie mutmaßlich mit dem Fuß gegen die rechten Außenspiegel der am Straßenrand oder im Hof geparkten Fahrzeuge traten. Ein weiteres Auto wies eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

