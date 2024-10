Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (08.10.2024) auf der Bundesstraße 14 hat sich ein Mercedes überschlagen. Ein 30-jähriger Mann war gegen 01.00 Uhr auf der Bundesstraße 14 in Richtung Schattenring unterwegs. Kurz nach der Einfahrt in den Viereichenhautunnel kam der 30-Jährige aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Tunnelwand. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug des 30-Jährigen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 10.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

