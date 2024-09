POL-PDNR: Garage aufgebrochen

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend befuhren zwei Pkw hintereinander die B 42 aus Richtung Dattenberg kommend in Fahrtrichtung Bonn. Ortseingang Linz wollte der vordere Pkw-Fahrer nach rechts in die Straße Vor dem Leetor abbiegen und scherte hierbei nach links aus. Der nachfolgende Pkw-Fahrer aus Köln war im Glauben, der Pkw wolle links abbiegen und fuhr daher an dem vor ihm fahrenden Fahrzeug rechts vorbei. In ...

mehr