Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der K112 zw. Weitefeld und Niederdreisbach

Niederdreisbach (ots)

Am Mittwoch, den 04.09.2024, befuhr um 19:05 Uhr, ein grauer 7er BMW die K112 von Weitefeld in Richtung Niederdreisbach. In dem kurvigen Gefällstück kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitposten. Der Fahrzeugführer stieg nach Zeugenangaben aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend setze er seine Fahrt jedoch weiter fort. Der Zeuge verständigte die Polizei und konnte den PKW noch bis zum Norma-Parkplatz in Alsdorf verfolgen. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Unfallverursacher jedoch wieder davongefahren. Die Ermittlungen an der Halteranschrift wurden von der Polizei Siegen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell