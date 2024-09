POL-PDNR: Fahrradfahrer gestürzt

Unkel (ots) - In der Nacht zum Dienstag verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zugang in das Pfarrhaus in der Corneliastraße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, jedoch offenbar nichts entwendet. Die Täter fanden aber einen Schlüssel zur benachbarten Kirche, aus der dann sakrale Gegenstände entwendet wurden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

mehr