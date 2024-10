Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Kellerbrand in Wohnanlage - keine Verletzten

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Donnerstag (24.10.2024) auf Freitag wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 22:48 Uhr zu einem Kellerbrand in der Wohnanlage Mina-Karcher-Platz in Frankenthal alarmiert.

Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf 112 und 110 zunächst eine Rauchentwicklung im 3.OG des Treppenhauses, später dann aus dem Kellerbereich. Bei Eintreffen des Löschzuges vor Ort war ein Teil der Bewohner bereits in Freie geflüchtet, das Treppenhaus war glücklicherweise nur leicht verraucht. Durch den Einsatz eines sog. Rauchvorhangs konnte die Rauchausbreitung vom betroffenen Kellerbereich in den Treppenraum nahezu verhindert und durch eine Überdruckbelüftung das Treppenhaus rauchfrei gehalten werden. Während mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung im Keller einleiteten, kontrollierten weitere Kräfte das gesamte Treppenhaus des 5-stöckigen Wohnkomplexes, sowie die jeweiligen Flure des Anwesens und brachten rund 60 Personen aus den Wohnungen vorsorglich noch ins Freie. Der Brand in einem der Kellerräume konnte zügig gelöscht werden.

Durch den Rettungsdienst wurden alle evakuierten Bewohner gesichtet und anschließend durch die Schnelleinsatzgruppe Betreuung im nahegelegenen Congress-Forum betreut. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen in den Fluren, sowie teilweise auch in den Wohnungen, wo auf Grund gekippter Fenster der Rauch von Außen hineingezogen war, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der betroffene Kellerbereich wurde durch den Bereitschaftsdienst Strom der Stadtwerke Frankenthal stromlos geschaltet.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizeiinspektion Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen hat.

Seitens der Feuerwehr Frankenthal waren insgesamt 40 Kräfte mit 9 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt, sowie dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter vor Ort - unterstützt von den Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Verpflegung des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell