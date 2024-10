Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am heutigen Freitagvormittag im Bereich des Albrecht-Dürer-Rings in Frankenthal.

Die Feuerwehr Frankenthal war zusammen mit dem Rettungsdienst gegen 10:04 Uhr alarmiert worden zu einem Unfallgeschehen mit unklarer Lage vor Ort. Auf der Anfahrt des Rüstzuges der Feuerwehr wurde ergänzend mitgeteilt, dass zwei Personen in dem auf der Seite liegenden Fahrzeug noch eingeschlossen seien. Bei Eintreffen am Unfallort war eine männliche Person bereits durch den eingetroffenen Rettungsdienst zusammen mit Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit worden. Die zweite noch im Fahrzeug befindliche Person klagte über Rückenschmerzen, war jedoch nicht eingeklemmt. In enger Absprache mit dem Notarzt wurde die weibliche Person achsengerecht und patientenschonend über die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Beide Verletzten wurden in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen an den insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen - zwei davon waren parkende Fahrzeuge - wurde die Einsatzstelle an die Polizeiinspektion Frankenthal übergeben. Diese führen die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 15 Kräften und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und zwei Notärzten. Der Bereich des Albrecht-Dürer-Rings zwischen Matthäus-Merian-Ring und Emil-Nolde-Ring war für die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr und die anschließende Unfallaufnahme durch die Polizei voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell