Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verdacht der schweren Brandstiftung in Mehrparteienhaus

Trier (ots)

Am Montag, 23. September, gegen 3:30 Uhr, kam es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung im Keller eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Irminenwingert in Trier. Die Feuerwehr brachte mehrere Personen aus dem Anwesen in Sicherheit, drei von ihnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Wasser- und Stromversorgung im betroffenen Straßenzug unterbrochen werden.

Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe, das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell