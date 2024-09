POL-PPTR: Nachbarschaftsstreit endet in Bedrohung mit vermeintlicher Schusswaffe

Trier (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstag, den 19. September, zwischen 7:40 Uhr und 19 Uhr, in ein Appartement in der Robert-Schuman-Allee eingebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: ...

