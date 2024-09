Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Betrunken mit dem Rasenmähertraktor unterwegs

Merchweiler (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen Samstags erhielt die PI Neunkirchen Kenntnis über einen möglicherweise alkoholisierten Fahrer eines Rasenmähertraktors im Bereich der Waldstraße in Merchweiler. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-jährige Fahrer gegen 22:30 Uhr in einer der umliegenden Straßen, in der Nähe seines abgestellten Rasenmähertraktors, angetroffen werden. Bei ihm konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, welche durch einen Atemalkoholtest mit 2,6 Promille konkretisiert wurde. Nach der Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Maßnahmen in Hinblick auf den Führerschein wurden nicht eingeleitet, da der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell