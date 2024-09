Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Täter nach Verdacht des Betruges

Illingen/Neunkirchen (ots)

Bislang unbekannter männlicher Täter begab sich am 25.03.2024 an die Wohnanschrift des 94-jährigen Geschädigten in Illingen. Dort klingelte er zunächst und fragte, ob der Geschädigte schon neue Debitkarten von seiner Bank erhalten hätte. Dies verneinte der Geschädigte und gewährte dem Täter Zutritt zum Wohnanwesen. Der Geschädigte packte seine beiden Debitkarten in einen Umschlag und übergab diesen an den Täter. Der Täter versprach die neuen Karten bei der Bank zu besorgen und verließ anschließend fußläufig die Anschrift in Richtung Ortsmitte. Wenige Minuten später verfügte der Täter mit einer Debitkarte 2000EUR an einem Geldautomaten der Sparkasse Illingen. Am Folgetag wurden mit der anderen Debitkarte 1000EUR an einem Geldautomaten der Postbank in Neunkirchen verfügt. Das veröffentlichte Lichtbild zeigt den Täter bei der Abhebung in Illingen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neunkirchen.

