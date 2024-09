POL-NK: Sachbeschädigung an PKW Sporthalle Uchtelfangen

Neunkirchen (ots) - Bislang unbekannte 5-köpfige Tätergruppe begibt sich am 08.03.2024, im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr, in ein Sportgeschäft in der Königsbahnstraße 1 in 66538 Neunkirchen. Es handelt sich um drei männliche und zwei weibliche Täter. Während der Tatausführung geht die Tätergruppe arbeitsteilig vor. Eine der weiblichen Täterinnen begibt sich in die Kleiderabteilung für Kinder, entwendet ...

mehr