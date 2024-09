Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Bandendiebstahl in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Bislang unbekannte 5-köpfige Tätergruppe begibt sich am 08.03.2024, im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr, in ein Sportgeschäft in der Königsbahnstraße 1 in 66538 Neunkirchen. Es handelt sich um drei männliche und zwei weibliche Täter. Während der Tatausführung geht die Tätergruppe arbeitsteilig vor. Eine der weiblichen Täterinnen begibt sich in die Kleiderabteilung für Kinder, entwendet diverse Kleidungsstücke und steckt diese in die mitgeführte Tasche. Die zweite Täterin begibt sich in die Umkleidekabine und steckt dort diverse Artikel ein. Nach jetzigem Kenntnisstand werden sechs Artikel für insgesamt 208 EUR entwendet. Die Kleidungsstücke werden vermutlich in einer mitgeführten Handtasche abtransportiert. Die restliche Tätergruppe lenkt die Angestellten ab bzw. beobachtet diese. Ein männliches Mitglied der Personengruppe konnte am Tag zuvor beobachtet werden, wie dieser den Laden augenscheinlich ausgekundschaftet hat. Die Tätergruppe flüchtet nach der Tatbegehung mit einem Audi A4 Kombi (blau, unbekanntes Kennzeichen) in Richtung Innenstadt Neunkirchen. Das Fahrzeug wird von einer der drei männlichen Personen geführt, welche das Geschäft nicht betritt.

Bei der Tätergruppe befanden sich zwei Kleinkinder (4-5 J.). Die Tätergruppierung begab sich zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Konstellationen nach der Tat nochmals ins Sportgeschäft.

T1: weiblich, ca. 40 J., dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden, grüner Jogginganzug ohne Aufdruck, schwarze ärmellose Jacke, schwarze Sneaker, schwarze Ledertasche mitgeführt, osteuropäischer Phänotyp T2: weiblich, ca. 35-40 J., dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden, blaue Hose, dunkle Jacke, osteuropäischer Phänotyp, Kleinkind auf dem Arm getragen T3: männlich, ca. 35-40 J., dunkle nackenlange Haare, dunkler Vollbart, roter Pullover mit schwarzer Aufschrift im Brustbereich, schwarze ärmellose Jacke, schwarze Jogginghose, schwarz-weiße Sneaker, osteuropäischer Phänotyp T4: männlich, ca. 35 J., Sonnenbrille, weiße Mütze, blaue ärmellose Jacke, weißer Jogging Anzug von adidas, weiße Hose, schwarze Schuhe (wurde am Tag zuvor im Laden gesehen), europäischer Phänotyp T5: männlich, kurze Haare, Fahrer Pkw

Zeugen der Tat sowie Personen, die anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06821-2030)

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell