Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden in Neunkirchen

Neunkirchen - OT Wellesweiler (ots)

Am Sonntagmorgen, 25.08.2024, kommt es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wellesweiler. Hierbei befährt ein 19-jähriger Mann mit seinem Audi A6 die Fabrikstraße und kommt vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidiert er mit einer Mauer und der Fassade des dortigen Anwesens und bleibt letztlich im Vorgarten des betreffenden Anwesens stehen. In der Folge flüchtet der Fahrer zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß von der Örtlichkeit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kann er kurze Zeit später angetroffen werden. Hierbei wird festgestellt, dass er unter alkoholischer Beeinflussung steht. Es entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 EUR. Zu einem Personenschaden kommt es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell