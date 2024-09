POL-NK: Frontalzusammenstoß auf der B41 bei Neunkirchen mit zwei Schwerverletzten

Neunkirchen - OT Wellesweiler (ots) - Am Sonntagmorgen, 25.08.2024, kommt es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wellesweiler. Hierbei befährt ein 19-jähriger Mann mit seinem Audi A6 die Fabrikstraße und kommt vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidiert er ...

