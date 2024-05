POL-VDKO: BAB3, Rf Frankfurt - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden Höhe AS Montabaur

56642 Kruft, A 61 (ots) - Am Samstag, dem 18.05.2024, gg. 17.10 h ereignete sich auf dem Parkplatz Am Streitgieren, A 61, Fahrtrichtung Koblenz, ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Das Kind, ein 11jähriger Junge aus dem Raum Alzey, hatte mit seinem Vater auf dem Parkplatz eine kurze Rast eingelegt. Hierbei stand der Junge hinter dem PKW des Vaters, genauer gesagt am geöffneten Kofferraum. Als sich das ...

