Am Dienstag beschädigten Arbeiter eine Gasleitung in Berkheim. Die Schule musste evakuiert werden.

Am Dienstag fanden im Bereich der Festhalle und Schule in der Sankt-Willebold-Straße Arbeiten statt. Ein Baggerfahrer war dort mit Erdarbeiten beschäftigt und sollte ein Gasrohr freilegen. Gegen 14.30 Uhr wurde das im Erdreich verlaufende Rohr beschädigt. Es strömte Gas aus, weshalb von der Feuerwehr 19 Personen vorsorglich aus der nahegelegenen Schule evakuiert werden mussten. Für sie bestand jedoch keine Gefahr, denn die Personen, darunter Kinder, Lehrkräfte und auch Elternteile wurden mit Atemschutzmasken ins Freie gebracht. Während den Evakuierungsmaßnahmen wurde von der Feuerwehr auch der Gasversorger verständigt. Die Fachkräfte trafen gegen 16 Uhr an der Unfallstelle ein und stellten das Gas ab. Es wurde auch umgehend mit den Reparaturarbeiten begonnen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren zur Sicherheit vor Ort. Verletzt wurde niemand.

