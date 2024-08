POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots) - Am späten Sonntagabend, 22:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen Brand in Breitscheid (Ot. Hochscheid) auf einem Feldweg in der Verlängerung der Gartenstraße. Bisher unbekannte Personen verteilten getrocknete Gräser des angrenzenden Feldes auf den Feldweg und zündeten diese anschließend an. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht ...

