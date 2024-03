Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Auseinandersetzung in einem Zug der Erzgebirgsbahn - 25-jähriger Gambier verletzt

Aue (ots)

Am vergangenen Samstagabend wurde bei einer Auseinandersetzung, die nach ersten Erkenntnissen am Bahnhof Aue begann und sich möglicherweise in einem Zug der Erzgebirgsbahn in Richtung Johanngeorgenstadt fortsetzte, ein 25-jähriger gambischer Staatsangehöriger verletzt.

Die durch Zeugen informierte Bundespolizei konnte bei Ankunft des Zuges am Bahnhof Johanngeorgenstadt drei Männer im Alter zwischen 39 und 42 Jahren als Tatverdächtige identifizieren und deren Identität feststellen. Dem äußeren Anschein nach handelt es sich bei diesen um Anhänger des FC Erzgebirge Aue, die sich offenbar auf der Rückreise vom Spiel des Vereins an diesem Tag befanden. Beamte der Landespolizei, die zur Unterstützung vor Ort kamen, stellten bei den Beschuldigten einen Atemalkoholwert zwischen 1,86 und 2,3 Promille fest.

Der Geschädigte Gambier wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie eine Schnittwunde an der Hand, die vermutlich von einer Glasflasche herrühren, welche in der Auseinandersetzung eingesetzt worden ist.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Diese dauern an.

