FW Mainz: Stromausfall in Mainz fordert auch die Feuerwehr

Mainz (ots) - Am Dienstagmittag gegen halb 12 wurde die Feuerwehr Mainz nach Gonsenheim in die Mainzer Straße zu einem brennenden Fahrzeug alarmiert. Schon auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchsäule zu erkennen und mehrere Passanten machten sich in der näheren Umgebung bemerkbar. Von der Straße aus, war die Einsatzstelle jedoch nicht einsehbar, da sich diese in einem dicht bebauten Hinterhof zwischen der Mainzer ...

