POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Klein-Lkw streift Hausdach

Mit seinem 3,5 Tonner blieb ein 34-Jähriger am Dienstag in Herbrechtingen an einem Dachvorsprung hängen und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Fahrer des Renault Master gegen 18.15 Uhr in der Straße Am Hang unterwegs. Dabei blieb der ortsunkundige Fahrer mit seinem Transporter an einem Dach hängen. In der Dunkelheit hatte er wohl die herausragende Dachkante des Wohnhauses nicht gesehen und touchiert. Am Dach entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Lkw beziffert die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

