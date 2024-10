Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am Donnerstag

Lingen (ots)

Zum letzten Mal in diesem Jahr laden die Polizei und Verkehrswacht am 10. Oktober, ab 17 Uhr, zum Motorradfahrerstammtisch ein. Treffpunkt ist wie gewohnt der Parkplatz der Firma Dralon in Lingen, Darmer Esch 75. Dieses Mal wird das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) zu Gast sein. Eine deutsch-niederländische Streife des GPT erzählt von der Arbeit in den Grenzgebieten und auf den Autobahnen in der Region.Alle Interessierten sind eingeladen, ohne vorherige Anmeldung, am Stammtisch teilzunehmen. Die Verkehrswacht hat eine Whatsapp-Gruppe Motorradfahrerstammtisch installiert. Jeder kann kostenlos Mitglied werden.

