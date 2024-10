POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei /

Polizeipräsidium Ulm

Nachtrag 2 - Drei Gäste einer Bar durch Schüsse verletzt. Ein Gast stirbt

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5878394 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5878553) wurde am Mittwochabend in einem Lokal in der Gartenstraße in Göppingen kurz vor 22 Uhr ein 29 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt. Zudem wurden zwei weitere Männer ebenfalls durch Schüsse verletzt. Die Suche nach dem Täter dauert weiterhin an. Die Ermittlungen der Sonderkommission Kurz laufen derzeit weiter auf Hochtouren. Zwischenzeitlich wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminaltechnik am Tatort durchgeführt. Die gesicherten Spuren werden nun unter Hochdruck ausgewertet. Ebenfalls waren die 3D-Tatortvermesser des Landeskriminalamts Baden-Württemberg vor Ort tätig. Auch deren Erkenntnisse werden in die Ermittlungen mit aufgenommen. Es kamen weiterhin Polizeihunde bei der Spurensuche zum Einsatz. Das Polizeipräsidium Ulm wurde während den Einsatzmaßnahmen zudem durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit weiterhin keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Täter vor.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatablauf machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0731 188-0 zu melden.

Es wird nochmals auf die Beschreibung des flüchtigen Täters hingewiesen:

Der Täter soll bei der Tat schwarze Kleidung getragen haben; Er soll ca. 18 - 24 Jahre alt, ca. 170 cm - 180 cm groß und schlank sein.

