Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein

A8 - Unfall mit mehreren Beteiligten

Am Donnerstag fuhren mehrere Autos auf der A8 aufeinander auf.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr stockte der Verkehr auf Höhe Drackenstein in Richtung Stuttgart. Ein 57-Jähriger konnte mit seinem VW Golf nicht mehr anhalten und fuhr einem Mazda in das Heck. Durch den Aufprall schob es den Mazda auf einen VW Tiguan. Der wiederum wurde auf einen Skoda geschoben. Durch den Unfall wurden der VW Golf und der Mazda so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 30.000 Euro.

+++++++ 1935456(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell