Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.09.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Täterschaft drang in Gewerberäume ein.

Wolfenbüttel, Schulwall, 16.09.2024, 18:00 Uhr-17.09.2024, 08:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung auf ein Fenster in das Gewerbeobjekt ein und erbeute im Tatverlauf insbesondere Bargeld. Es entstand ein Schaden in einer mittleren dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell