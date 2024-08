Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Widerstand und tätlicher Angriff nach Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots)

Am späten Donnerstagabend (08.08.2024, 23:20 Uhr) wurde die Polizei wegen eines verdächtigen Fahrzeugs auf der Lockhauser Straße alarmiert. Ein 19-jähriger Fahrer fuhr Schlangenlinien und blieb schließlich mit Warnblinkern auf der Straße stehen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf eine erhebliche Alkoholisierung. Nach der Blutprobenentnahme in der Polizeiwache weigerte sich der Herforder, trotz mehrfacher Aufforderung, das Gelände zu verlassen und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Während der Zuführung schlug der Mann einer Polizistin gegen den Arm, wodurch sie leicht verletzt wurde, jedoch weiterhin dienstfähig blieb. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell