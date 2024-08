POL-LIP: Detmold. Widerstand nach Verkehrsbehinderung.

Lippe (ots) - Am Montag (05.08.2024) entdeckte eine aufmerksame Anwohnerin gegen 20 Uhr Qualm in ihrer Papiermülltonne in der Sichterheidestraße. Sie löschte das Papier umgehend mit Wasser und alarmierte die Polizei. Bei der Untersuchung des Inhalts fanden die Beamten ein Feuerzeug sowie einen nicht umgesetzten Knallkörper. Die blaue Mülltonne stand zur Abholung bereit am Straßenrand. Ein Schaden an der Tonne selbst ...

mehr