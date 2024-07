POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer auf der K85 zwischen Wintrich und Kasholz

Prüm (ots) - Am 24.07.2024, zwischen 11:40 Uhr und 12:15 Uhr, ist es in der Teichstraße in Prüm zu einer Unfallflucht gekommen. Auf einem Parkplatz vor einem Elektrofachgeschäft ist ein geparkter PKW beschädigt worden. Die verantwortliche Person hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert und sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

mehr