Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tote Frau nach Brand gefunden

Celle (ots)

Lachendorf - Heute (18.03.2024), um 16:30 Uhr, wird eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte feststellen, dass es in einer Dachgeschosswohnung zu einem Brandausbruch gekommen ist. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor der Brand sich weiter ausbreitete. In der Wohnung ist bei den Löscharbeiten eine leblose Frau festgestellt worden. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Brandursache sind aufgenommen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell