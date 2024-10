Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Mittwoch verlor ein 16-Jähriger bei Ingoldingen die Kontrolle über sein Motorrad und landete schwer verletzt in der Wiese.

Ulm (ots)

Der Jugendliche war gegen 18.30 Uhr auf der K7597 zwischen Oberessendorf und Winterstettendorf unterwegs. Dort setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Zweirades an. Wie der Zeuge berichtet, geriet die Yamaha des 16-Jährigen ins Schleudern. Das Motorrad streifte noch einen Leitpfosten, ehe der Jugendliche auf seiner Maschine nach links von der Straße abkam. In einer Wiese überschlug sich das Motorrad und der Fahrer kam wenige Meter weiter in der Wiese zum Liegen. Der Biker zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Ein Rettungshubschrauber flog den 16-Jährigen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden an der total beschädigten Yamaha auf rund 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Zweirad.

++++1934353(JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell