POL-UL: (BC) Biberach - Ortung führt zu Erfolg

Ein am Dienstag im Bus vergessener Turnbeutel konnte dank eines Ortungsgerätes bei einem 36-Jährigen in Biberach wieder aufgefunden werden.

Ulm (ots)

Das Mädchen war am Dienstag im Biberacher Stadtgebiet mit dem Bus unterwegs. Die 13-Jährige befand gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule. Dabei hatte sie ihren Turnbeutel im Bus vergessen. Den Beutel mit Sportbekleidung sah ein 36-Jähriger und nahm ihn mit nach Hause. Dass in dem Beutel auch ein Tracking-Chip steckte, damit hatte der 36-Jährige wohl nicht gerechnet. Denn das münzförmige Ortungsgerät führte die Polizei auf die Spur des unehrlichen Finders. Der konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung schnell ermittelt werden. Die zum Teil frisch gewaschenen und noch nassen Kleidungsstücke konnte die Polizei samt Tracker wieder an die Besitzerin aushändigen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fundunterschlagung.

