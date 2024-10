Ulm (ots) - Die Polizei wird anlässlich der Einsatzmaßnahmen am kommenden Wochenende in Ulm, am 05.10. und 06.10.2024, sofern es die polizeiliche Lage erfordert, im Bereich der Innenstadt bzw. der Donauhalle Polizei-Drohnen einsetzen. ++++ Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-1111 ...

mehr