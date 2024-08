Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, den 27.08.2024, kam es auf dem Parkplatz der JYSK-Filiale in Birkenfeld, Brückener Str., zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 08:15 Uhr und 09:00 Uhr an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell