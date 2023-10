Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad

Hügelsheim (ots)

Nach einem Unfall im Grand Centre Ring am Donnerstagmittag, waren ein leichtverletzter Radfahrer und ein schwerverletzter Motorradfahrer zu beklagen. Gegen 16:40 Uhr war der 49 Jahre alter Motorradfahrer von der Victoria Straße kommend unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zu Folge die Vorfahrt des von rechts kommenden 13-jährigen Radfahrers missachtete. Dieser fuhr dem Motorrad in die rechte Seite, wodurch beide zu Fall kamen. Während das Kind bisherigen Erkenntnissen zu Folge lediglich leichte Blessuren davon trug, wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Beide Zweiradfahrer wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

