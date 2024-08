Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Kollision mit einer Dachrinne in Stipshausen

Stipshausen (ots)

Am 27.08.2024 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignet sich auf der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 35 in Stipshausen eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallbeteiligte befuhr die Unfallörtlichkeit offenbar mit einem etwa 4 Meter hohen landwirtschaftlichen Fahrzeug nebst Anhänger. Dabei kollidierte er mit der Dachrinne eines Wohnhauses, welches sich etwa einen Meter neben der Straße befand. Die Dachrinne wurde dabei eingedrückt. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegen.

