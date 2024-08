Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Exhibitionist randaliert in Fußgängerzone

Trier (ots)

Die Polizei Trier wurde am Dienstagmittag gegen 13:50 Uhr zu einer randalierenden Person in der Nagelstraße gerufen. Ersten Ermittlungen zu Folge soll der 31-jährige Beschuldigte in der Nagelstraße gegen Schaufensterscheiben geschlagen und sich aggressiv gegenüber Passanten verhalten haben. Weiter soll er vor unbeteiligten Passanten seinen Unterleib entblößt haben. Die hinzugerufenen Polizisten, die durch ihn bedroht und beleidigt wurden stellten fest, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde einer fachmedizinischen stationären Behandlung zugeführt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche die Videoaufnahmen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Innenstadt Trier zu melden: 0651-97791710.

