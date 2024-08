Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Kordel (ots)

Am Sonntag, dem 25.08.2024, gegen 18:05 Uhr, ereignete sich auf der B422 zwischen Kordel und Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B422 aus Kordel kommend in Richtung Trier-Ehrang und überholte bereits mehrere Fahrzeuge. Der Unfallgegner befuhr die Straße mit seinem PKW aus entgegengesetzter Richtung. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer wurden hierbei in den jeweiligen PKW eingeklemmt. Durch Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten beide ansprechbaren, jedoch schwerverletzten, Fahrer geborgen werden. Die beiden Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro. Die Bundesstraße war für ca. 1 1/2 Stunden vollgesperrt.

