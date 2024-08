Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geldbörse aus PKW entwendet

Birkenfeld (ots)

Am 24.08.2024 zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem nicht verschlossenen PKW der Marke Volkswagen auf dem Parkplatz des "Happy-Marktes" in der Brückener Straße in Birkenfeld. Zeugen, welche Hinweise hinsichtlich dem Diebstahl geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

