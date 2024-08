Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW in Baumholder

Baumholder (ots)

Zwischen dem 23.08.2024, 18:00 Uhr und dem 24.08.2024, 03:45 Uhr kam es in Baumholder auf dem Parkplatz gegenüber des Sonnenstudios "Tropical Heat" in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten schwarzen Audi A3. Bislang unbekannte Täter haben an dem PKW beide Außenspiegel abgetreten und sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den/die Täter

