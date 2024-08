Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Morbach OT Wederath (ots)

Am Freitag, den 23.08.2024 gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der K105 zwischen den Ortslagen Kommen und Wederath ein schwerer Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Der Motorradfahrer der die Strecke aus Richtung Kommen kommend als Vorletzter einer größeren Motoradgruppe befuhr unterschätzte eine sich nähernde Rechtskurve und verpasste den Punkt zum Einlenken in die Kurve. Infolge dessen versuchte er noch eine Gefahrenbremsung durchzuführen, welche aber nicht mehr verhindern konnte, dass er geradeaus in den Straßengraben fuhr und stürzte. Der Fahrer wurde vom Motorrad geschleudert und kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen und Sträuchern, bis er einige Meter weiter zum Liegen kam. Durch den Sturz erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen im Bein-, Bauch- und Brustbereich. Der Notarzt konnte vor Ort lebensbedrohliche Verletzungen nicht ausschließen, weshalb sofortige Untersuchungen im Krankenhaus Wittlich notwendig wurden. Die Untersuchungen ergaben, dass keine Lebensgefahr besteht. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, ein Rettungswagen des DRK und die Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell