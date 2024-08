Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugengesucht: Verkehrsunfallflucht in der Fallbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 16.08.2024 kam es in der Fallbachstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Nach Angaben eines Zeugen touchierte ein weißer Mercedes Sprinter mit Hamburger Kennzeichen um 16:30 Uhr beim Rangieren die Mauer im Vorgarten eines Anwesens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein angemietetes Fahrzeug eines Kurierdienstes, bzw. Paketzustellers.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell