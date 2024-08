Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schmierereien am Jugendtreff in Konz-Roscheid

Konz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben den Jugendtreff in Konz-Roscheid entlang von zwei Wänden des Gebäudes mit diversen, auch strafrechtlich relevanten Schriftzügen, u.a. mit einem Hakenkreuz, besprüht. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum lediglich vom 01.08. bis 22.08.2024 eingegrenzt werden. Am Tatort konnte eine Farbsprühdose sichergestellt werden. Diese wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Tat verwendet und könnte nach der Spurenauswertung Hinweise auf den oder die Täter geben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum dort gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz (06501/9268-0) oder der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

