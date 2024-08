Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umgekippter Autotransporter auf der B51 verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen in und um Trier

Trier (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 28.08.2024, kam es gegen 08.40 Uhr auf der Bitburger Straße (B51) aus Fahrtrichtung Bitburg kommend im innerstädtischen Bereich in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autotransporter auf dem abschüssigen Teil in einer Rechtskurve umkippte. Dabei lösten sich alle vier auf der oberen Plattform aufgeladenen Pkw und kippten auf einen Gehweg und gegen ein Brückengeländer um. Ein weiterer Pkw, welcher neben dem Autotransporter fuhr, wurde ebenfalls beschädigt und kollidierte mit dem Autotransporter bzw. den aufgeladenen Pkw. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten schwerwiegender verletzt. Der entstandene Sachschaden wird u.a. auf Grund der transportierten Neufahrzeuge auf ca. 500.000- 600.000 Euro geschätzt. Aktuell ist die B51 in Fahrtrichtung Trier komplett gesperrt. Umleitungen werden durch die zuständigen Straßenmeistereien eingerichtet. Die Vollsperrung wird aller Voraussicht nach bis ca. 16.00 Uhr bestehen bleiben, da die Brücke durch einen Statiker überprüft werden muss.

