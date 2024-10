Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Nachtrag - Drei Gäste einer Bar durch Schüsse verletzt. Ein Gast stirbt

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5878394) wurde am Mittwochabend in einem Lokal in der Gartenstraße in Göppingen kurz vor 22 Uhr ein 29 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt. Er verstarb noch vor Ort. Zudem wurden zwei weitere Männer ebenfalls durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Die beiden Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie noch in der Nacht operiert wurden. Nach der Tat flüchtete der bislang unbekannte Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Suche nach dem Täter dauert an. Die Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch Spezialisten der Kriminalpolizei Ulm und des Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurden am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und Zeugen befragt. Die Ermittlungen vor Ort dauern derzeit noch an. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren in alle Richtungen. Auch ein Zusammenhang mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart in der Vergangenheit wird derzeit geprüft. Bei der Kriminalpolizei Ulm wurde zur Aufklärung der Tat eine Sonderkommission "Kurz" eingerichtet.

Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Täter vor.

Der Täter soll bei der Tat schwarze Kleidung getragen haben; Er soll ca. 18 - 24 Jahre alt, ca. 170 cm - 180 cm groß und schlank sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich unter 0731 188-0 zu melden.

Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel.: 0731/188-1111

