POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Fünf Verletzte und zwei kaputte Fahrzeuge nach Fahrfehler in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

Ulm (ots)

Gegen 1:15 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der B465 von Warthausen in Richtung Ehingen unterwegs. Auf Höhe Schemmerhofen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Beim anschließenden Zurücklenken auf die Fahrbahn geriet der 23-Jährige in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 50-Jährige Kia Fahrerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden 2 Insassen schwer und 3 leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung durch mehrere Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Laupheim geführt.

