POL-UL: (BC) Maselheim - In den Gegenverkehr geraten und weitergefahren - Am Mittwochabend musste ein Pkw-Lenker ausweichen und beschädigte sein Auto

Ulm (ots)

Gegen 17:15 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Opel zwischen Laupertshausen und Maselheim unterwegs. In der für ihn langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein schwarzer oder weißer Chevrolet Camaro mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Camaro hätte in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam so auf die Fahrspur des 46-Jährigen. Dieser wich nach rechts aus um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er selbst kurzzeitig ins Schlingern und überfuhr auf der linken Fahrbahnseite einen Leitpfosten. Danach konnte der 46-Jährige das Fahrzeug wieder in die richtige Spur bringen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Zeugen, die den Unfall oder den flüchtenden schwarzen oder weißen Chevrolet Camaro gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Laupheim (07392 96300) zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++1931983

