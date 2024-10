Ulm (ots) - Am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, gingen mehrere Notrufe aus Göppingen bei der Polizei ein. Anrufer berichteten von Schüssen in einem Lokal. Durch die ersten Streifen wurden drei Verletzte mit Schusswunden festgestellt. Für einen kam die ärztliche Hilfe zu spät, der 29-Jährige verstarb noch vor Ort. Zwei Verletzte wurden in eine Klinik eingeliefert. ...

