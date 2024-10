POL-UL: (UL) Ulm - Information zu polizeilichen Maßnahmen in Ulm am 05.10. und 06.10.2024

Ulm (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5878394) wurde am Mittwochabend in einem Lokal in der Gartenstraße in Göppingen kurz vor 22 Uhr ein 29 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt. Er verstarb noch vor Ort. Zudem wurden zwei weitere Männer ebenfalls durch ...

mehr