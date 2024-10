Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Über zwei Promille

Am frühen Donnerstagmorgen musste ein Mann in Biberach nach einem Unfall seinen Führerschein abgeben.

Der 45-Jährige war um 3.20 Uhr in der Hans-Liebherr-Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Kreisverkehr zum Erlenweg. Da er betrunken war, schätzte er offenbar den Straßenverlauf falsch ein. An der Einfahrt zum Kreisverkehr überfuhr er eine Verkehrsinsel. Dabei überfuhr er ein Verkehrsschild und prallte anschließend gegen einen Laternenmast. Der VW-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Beamten mittels Alkoholtest fest, dass der Mann über zwei Promille intus hatte. Seinen Führerschein musste er deshalb abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto.

